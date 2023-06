Nasconde alcolici nello zaino e paga solo una lattina: arrestato, voleva barattarli con la droga

È uscito dal super pagando una semplice lattina, ma nello zaino aveva nascosto bottiglie di alcolici per quasi 500 euro. Non è riuscito il trucco a un uomo di 32 anni, fermato e arrestato sabato nel tardo pomeriggio all’Esselunga di Seregno dai carabinieri di Meda.

Nasconde alcolici nello zaino e paga solo una lattina: avrebbe cercato di acquistare droga

L’uomo, un richiedente asilo pakistano, non ha migliorato la sua situazione quando ha cercato di spiegare che quelle bottiglie gli sarebbero servite per barattare della droga.

Nasconde alcolici nello zaino e paga solo una lattina: fermato dalla sicurezza dopo le casse automatiche

È stato fermato dalla sicurezza poco dopo le casse automatiche dove aveva pagato una lattina di Pepsi. All’arrivo dei carabinieri è stato invitato ad aprire lo zaino che ha rivelato il prezioso contenuto: decine di bottiglie di alcolici per un valore di 482 euro.

Nasconde alcolici nello zaino e paga solo una lattina: arrestato per furto aggravato

L’uomo, senza documenti, è stato portato nella caserma di Seregno e, dopo gli accertamenti del caso, è stato arrestato per il reato di furto aggravato, trattenuto nelle camere di sicurezza del locale comando dell’Arma in attesa dell’udienza di convalida e del processo per direttissima fissato nella mattinata di lunedì.