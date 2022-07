Cesano: ultimo saluto a Paul, il 13enne annegato nel canale Villoresi

Due sculture di palloncini bianchi e azzurri con al centro un angelo bianco sono state posizionate ai lati dell’ingresso della chiesa della Snia per accogliere il feretro di Paul Alexander Rodriguez. Il 13enne è deceduto sabato 9 luglio, dopo un tragico incidente nel canale Villoresi a Parabiago. Dopo una raccolta fondi scattata dalla scuola media Salvo D’Acquisto grazie all’associazione genitori dell’istituto e da un gruppo di mamme della seconda F, mercoledì pomeriggio nella parrocchia della Snia, si sono svolte le esequie.

Ultimo saluto a Paul: il rito officiato da don Stefano Gaslini

Alla cerimonia funebre che è stata officiata da don Stefano Gaslini hanno partecipato i familiari, mamma Patricia, papà Marco e i fratelli e le sorelle di Paul. A stringersi attorno alla famiglia tanti amici, i compagni di scuola e i genitori dei ragazzi che hanno partecipato al funerale. “Questo è il tempo per stingersi e condividere la vicinanza con la famiglia, in un momento faticoso della vita, un segno che familiari, amici e compagni di scuola posso fare – ha spiegato il sacerdote durante l’omelia – Dal Vangelo arriva una parola di speranza. Siamo vicino in un gesto di solidarietà, di fede, un atto concreto di vicinanza alla famiglia”.

Ultimo saluto a Paul: alla cerimonia il vice sindaco

A rappresentare l’amministrazione comunale hanno partecipato al funerale il vice sindaco Francesco Romeo e l’assessore allo sport Rosanna Arnaboldi. Ad esprimere la vicinanza alla famiglia per tutta la comunità cittadina anche il primo cittadino Gianpiero Bocca con un messaggio: “Il giovanissimo Paul ci ha lasciati in modo tragico. Un ragazzo la cui vita era ancora tutta da vivere. La notizia ci ha colpito profondamente: una morte ingiusta, che siamo incapaci di accettare. Tutta Cesano in queste ore piange Paul e si stringe attorno ai suoi cari, agli amici, ai compagni di scuola e agli insegnanti della media Salvo D’Acquisto, dove studiava, a tutti coloro che gli hanno voluto e gli vogliono bene. A nome mio personale e a nome di tutti i Cesanesi voglio esprimere la nostra vicinanza ai genitori e la nostra partecipazione”.

Ultimo saluto a Paul: l’incidente nel canale Villoresi

Un tragico incidente è avvenuto sotto gli occhi dei familiari che con lui erano sabato a Parabiago per una gita fuori porta sulle rive del canale Villoresi. Le ultime speranze si sono spente nella serata di sabato, dopo un intero pomeriggio in cui i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita al pronto soccorso dell’ospedale Circolo di Varese. Il dramma si era consumato poco prima delle 16.30 a Parabiago. Il giovanissimo, stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri, era lì insieme alla famiglia e ad alcuni amici.

Ultimo saluto a Paul: un tragico gioco tra coetanei

Il 13enne si sarebbe tuffato in acqua per fare un bagno e rinfrescarsi ma sarebbe rimasto incastrato in una chiusa tra il Villoresi e un canale secondario in un tragico gioco tra coetanei. Il ragazzo era stato tirato fuori dall’acqua da alcuni testimoni, che sono subito intervenuti, ed era poi stato affidato alle cure dei soccorritori, arrivati sul posto con un’ambulanza e un’auto medica. I medici gli hanno praticato il massaggio cardiaco durante il volo verso l’ospedale cercando di far ripartire il suo cuore. In serata, la constatazione del decesso.