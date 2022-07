Cesano Maderno: scuola in lutto per la tragica morte del suo studente Paul Alexander

Tutti i plessi dell’istituto comprensivo in via Duca D’Aosta a Cesano Maderno hanno osservato una giornata di lutto. Bandiere a mezz’asta e uffici chiusi al pubblico venerdì 15 luglio, per ricordare Paul Alexader Rodriguez, lo studente della II F che lo scorso fine settimana è annegato dopo un tuffo nel canale Villoresi a Parabiago. Paul, nato in una famiglia di origine peruviana, è cresciuto al Villaggio Snia, ha frequentato la scuola primaria Mauri prima di approdare alla Salvo D’Acquisto.

Scuola Salvo D’Acquisto: l’iniziativa del comitato genitori

Proprio da qui, grazie al comitato genitori e alle tante persone che gli hanno voluto bene è stata avviata tramite piattaforma digitale una raccolta fondi per sostenere la famiglia nelle spese funebri. “La scuola secondaria di primo grado Salvo D’Acquisto partecipa al dolore della famiglia di Paul Alexander della II F per la tragica scomparsa di Paul e dichiara una giornata di lutto per venerdì 15 luglio”. E’ stato pubblicato sul sito della scuola il messaggio di cordoglio dell’Istituto comprensivo frequentato dal 13enne. Un gruppo di famiglie della scuola media Salvo D’Acquisto e della primaria Aldo Mauri, genitori di compagni e amici, hanno organizzato l’iniziativa economica per stare vicino alla famiglia, in questo momento di dolore e difficoltà.

Scuola Salvo D’Acquisto: il cordoglio nelle parole di Bocca

Ad esprimere la vicinanza alla famiglia per tutta la comunità cittadina anche il primo cittadino Gianpiero Bocca con un messaggio: “Il giovanissimo Paul ci ha lasciati in modo tragico. Un ragazzo la cui vita era ancora tutta da vivere. La notizia ci ha colpito profondamente: una morte ingiusta, che siamo incapaci di accettare. Tutta Cesano in queste ore piange Paul e si stringe attorno ai suoi cari, agli amici, ai compagni di scuola e agli insegnanti della media Salvo D’Acquisto, dove studiava, a tutti coloro che gli hanno voluto e gli vogliono bene. A nome mio personale e a nome di tutti i Cesanesi voglio esprimere la nostra vicinanza ai genitori e la nostra partecipazione”.

Scuola Salvo D’Acquisto: l’incidente mortale nel Villoresi

Un tragico incidente è avvenuto sotto gli occhi dei familiari che con lui erano sabato a Parabiago per un gita fuori porta sulle rive del canale Villoresi. Le ultime speranze si sono spente nella serata di sabato, dopo un intero pomeriggio in cui i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita al pronto soccorso dell’ospedale Circolo di Varese. Il dramma si era consumato poco prima delle 16.30 a Parabiago. Il giovanissimo, stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri, era lì insieme alla famiglia per una gita fuoriporta. Il 13enne si sarebbe tuffato in acqua per fare un bagno e rinfrescarsi ma sarebbe rimasto incastrato in una chiusa tra il Villoresi e un canale secondario in un tragico gioco tra coetanei. Il ragazzo era stato tirato fuori dall’acqua da alcuni testimoni, che sono subito intervenuti, ed era poi stato affidato alle cure dei soccorritori, arrivati sul posto con un’ambulanza e un’auto medica. I medici gli hanno praticato il massaggio cardiaco durante il volo verso l’ospedale cercando di far ripartire il suo cuore. In serata, la constatazione del decesso.