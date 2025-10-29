Cesano Maderno: controlli con i cani antidroga in un parco e vicino a scuola, sequestri e sanzioni

Sequestro di sostanze stupefacenti, cinque persone identificate e sanzioni. È il bilancio delle ultime attività di controllo del territorio da parte della polizia locale di Cesano Maderno, intervenuta in un parco del centro cittadino con l’unità cinofila in dotazione.

Cesano Maderno polizia locale Unità cinofila

Cesano Maderno: controlli con i cani antidroga, un 25enne controllato vicino a una scuola

Nei giorni scorsi gli agenti hanno dato seguito alle segnalazioni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. I controlli hanno consentito di identificare quattro persone, due maggiorenni e due minorenni, e sequestrare 3,20 grammi di hashish. In un pattugliamento in centro invece un ragazzo di 25 anni è stato controllato vicino a una scuola: addosso gli sono stati trovati quasi 5 grammi di hashish, che sono stati sequestrati. Portato al comando è stato identificato, sanzionato e infine allontanato dalla città.

La polizia locale di Cesano Maderno continuerà i controlli ancora con i cani antidroga.

Cesano Maderno: controlli con i cani antidroga, il commento del sindaco

«Desidero esprimere un plauso alla nostra Polizia Locale per i recenti interventi condotti con efficacia nella nostra città – ha dichiarato il sindaco Gianpiero Bocca – Il presidio del territorio svolto in costante contatto e collaborazione con le Forze dell’Ordine, ci sta consentendo di raggiungere importanti risultati in termini di contrasto ad un fenomeno, quello dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, che non è soltanto una violazione della legge, ma rappresenta anche un fenomeno di degrado urbano che intacca la sicurezza ed il benessere della nostra comunità. Per questo intendiamo affrontare questa tematica con impegno e convinzione rinnovata, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e sostenendo le attività di controllo del territorio. A tutti gli agenti della polizia locale guidata dal comandante Caimi, un ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità, attenzione ed impegno».