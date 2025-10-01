Stava nel cuore della notte vicino all’area ex Snia di Varedo e alla vista dei carabinieri in servizio di controllo ha tentato la fuga in bicicletta. Protagonista un uomo di 32 anni, senza fissa dimora di origine marocchina, raggiunto dopo poco e arrestato in flagranza di reato dopo aver anche cercato di aggredire i militari. È successo a metà settembre e l’arresto è stato convalidato dal tribunale.

Varedo: un arresto per droga e resistenza a pubblico ufficiale, aveva anche oggetti rubati

Addosso aveva della droga, poco meno di 9 grammi di cocaina, ma anche numerosi oggetti che sono poi risultati rubati in alcune abitazioni della zona: aveva un notebook, un trapano, un hoverboard, un soffiatore e un decespugliatore tutti restituiti ai legittimi proprietari.