Due arresti per droga in Brianza. I carabinieri lo hanno fermato in auto con 90 grammi di hashish. A casa ne aveva altri 2 etti con 10mila euro in contanti. Il trentenne residente a Desio è stato arrestato: fatale un controllo nel pomeriggio di un giovedì di metà settembre a Lissone, in via Baldironi. L’uomo è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Desio nell’ambito di un’attività coordinata ed è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Processato per direttissima, per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Due arresti per droga a Lissone e Limbiate: 24enne insieme a un minore con droghe sintetiche

Obbligo di firma per tre volte alla settimana in caserma invece per un 24enne di Nova Milanese fermato sabato a Limbiate a una fermata dell’autobus in via Monte Bianco. Era in compagnia di un minore e aveva con sé 170 grammi di ketamina, due pastiglie di ecstasy, una di Xanax, 80 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 240 euro in contanti.

Entrambi gli arrestati sono italiani.