Monza, spaccia davanti alla stazione: arrestato un 23enne senza fissa dimora

Ancora spaccio di droga davanti alla stazione di Monza, in piazza Arosio: un 23enne italiano senza fissa dimora è stato arrestato mercoledì 10 settembre dagli agenti di una Volante della Polizia di Stato. L’uomo è stato colto in flagranza del reato e accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il blitz dei poliziotti della Questura di via Montevecchia è scattato nel pomeriggio, poco prima della 17. La Volante, rispondendo a numerose segnalazioni su presunte attività di spaccio nella zona, è transitata nelle vicinanze dello scalo ferroviario e ha notato due persone che “nei pressi dell’area taxi di piazza Arosio” si sono scambiati “con fare sospetto” un piccolo oggetto per poi allontanarsi rapidamente.

Monza, arresto per spaccio: trovato con 23 grammi di sostanza stupefacente

Gli agenti sono prontamente intervenuti sottoponendo a controllo il 23enne mentre il secondo soggetti è riuscito repentinamente a darsi alla fuga nella stazione facendo perdere le proprie tracce. Il 23enne, riporta la Questura, si sarebbe mostrato “insofferente al controllo di polizia” e “visibilmente agitato”. Infatti è stato trovato in possesso di “due pezzi di sostanza stupefacente del peso complessivo di circa 23 grammi”. Già noto per spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio è stato arrestato e posto a disposizione della Autorità giudiziaria. L’arresto è stato convalidato e per il 23enne è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Monza.