Il sindacato della Polizia di Stato al prefetto di Monza: “In Questura carenze di organico e deficienze strutturali”

Carenze di organico, deficienze strutturali: la Questura di Monza e Brianza e il suo personale sono stati al centro di un incontro “in forma riservata” che una delegazione del SIULP, Sindacato italiano unitario lavoratori di Polizia ha tenuto con il nuovo prefetto Enrico Roccatagliata. A partecipare, per il SIULP, sono stati il segretario generale provinciale Giancarlo Baroni e il consigliere nazionale Pasquale Mozzillo. Un incontro- spiegano i sindacalisti, che si è svolto: “in un clima di grande attenzione e disponibilità istituzionale, confermando la sensibilità del neo-Prefetto verso le problematiche che da tempo affliggono la Questura e le specialità della Polizia di Stato sul territorio brianzolo”.

Baroni e Mozzillo hanno rappresentato a Roccatagliata: “gravi criticità che riguardano la cronica carenza di organico in tutti gli uffici della Questura e nei reparti delle specialità – si legge in una nota SIULP della segreteria di Monza e Brianza – deficienze strutturali della sede della Questura e del Polizia Stradale, ormai non più sostenibili e la necessità di garantire condizioni di lavoro e di vita dignitose al personale in servizio”.

L’incontro tra il Sindacato polizia e il prefetto: “Anticipata la nostra richiesta di alloggi popolari per il personale”

“Con particolare attenzione – dicono i sindacalisti – il Prefetto ha anticipato una nostra storica richiesta: la possibilità di prevedere alloggi a prezzi calmierati per il personale della Polizia di Stato, in contesti di edilizia popolare riservati alle forze dell’ordine, per non disperdere risorse umane già dopo qualche anno verso altre province”.

Baroni ha anche ribadito la prefetto quanto già espresso in una lettera aperta che a nome del sindacato ha inoltrato a tutte le istituzioni provinciali e regionali facendo presente l’urgenza che “si facciano portavoce presso il Ministero” per ottenere “un aumento di fascia per i presidi di Polizia della Provincia di Monza e Brianza” affinché possano essere adeguati “l’organizzazione e le risorse a un territorio vasto, complesso e con ancora qualche problematica che va risolta solo con un ulteriore presenza e la prevenzione del territorio ad opera delle forse dell’ordine”.