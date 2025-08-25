Monza: scappa al controllo e aggredisce gli agenti, arrestato in stazione

Già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga, ha tentato la fuga alla vista delle pattuglie della polizia di Stato in servizio vicino alla stazione ferroviaria di Monza ingoiando due piccoli involucri mentre di allontanava. È successo nel pomeriggio di sabato 23 agosto.

Monza: scappa al controllo e aggredisce gli agenti, durante la fuga ha ingoiato due piccoli involucri

L’uomo, un cittadino marocchino di 44 anni, è stato arrestato dopo un breve inseguimento concluso con un tentativo di resistenza a colpi di calci e spintoni.

Bloccato e accompagnato in Questura, è stato sottoposto ad accertamenti medici per verificare le sue condizioni di salute.

E poi è finito in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, per porto abusivo di arma per un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 15 centimetri che aveva con sé, e anche denunciato per la violazione dell’ordine di espulsione dal territorio nazionale in virtù di una misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Lombardia.

Nella colluttazione un poliziotto è rimasto ferito.