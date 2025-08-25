Due arresti e una denuncia in una operazione antidroga della polizia di Stato tra le province di Monza e Milano. La Squadra mobile si è attivata dopo una segnalazione anonima inoltrata attraverso l’app Youpol: così sono state scoperte la base logistica dello spaccio in un appartamento in città e un’attività mascherata dietro una finta società per la vendita online di prodotti per animali.

Monza, blitz della polizia: sequestrati hashish e marijuana

Il cibo per gatti non era fatto solo di crocchette e pappe. Alla fine della scorsa settimana gli agenti hanno sequestrato 1,3 kg di hashish e 1,2 kg di marijuana, confezionati in buste sottovuoto pronte per la vendita, oltre a bilancini di precisione, rotoli di pellicola, una macchina per il sottovuoto e altri strumenti per la creazione delle dosi.

Monza droga sequestrata operazione finta società alimenti animali – foto Polizia di Stato

Monza, blitz della polizia: due arrestati e un denunciato, avevano 11.400 euro in contanti e chat

Nei guai due cittadini italiani di 31 e 57 anni, arrestati e trasferiti nel carcere di Monza, e un terzo di 43 anni (denunciato) trovati in possesso anche di 11.400 euro in contanti in banconote di vario taglio e telefoni cellulari da cui sono emerse le chat con ordini di droga e indicazioni di pagamento tramite Iban intestato alla finta società di vendita online di prodotti per animali. In alcuni casi lo stupefacente era nascosto proprio in scatole di mangime per gatti per eludere eventuali controlli.