Monza, il cane antidroga della Polizia locale trova due etti di hashish in un’area verde di Regina Pacis

L’unità cinofila della Polizia Locale di Monza insieme ad agenti del Nucleo operativo sicurezza territoriale del Comando ha scovato nella mattinata di giovedì 24 luglio due panetti di hashish per due etti complessivi di droga nascosti in un roveto in un’area verde del capoluogo brianzolo, nel quartiere Regina Pacis, “da tempo segnalata come luogo abitualmente frequentato da soggetti dediti ad attività illecite, in particolare legate allo spaccio di sostanze stupefacenti”.

Monza, il controllo con l’unità cinofila e lo stupefacente in panetti in un roveto

Nell’area, posta a ridosso del centro città, e sottoposta a servizi di osservazione, già da giorni erano stati rilevati “movimenti sospetti” tra la fitta vegetazione facendo ipotizzare agli agenti proprio che fosse destinata a deposito di droga. Di qui è scattata la perlustrazione di una porzione significativa durante la quale il cane antidroga ha individuato una traccia olfattiva che ha condotto gli agenti, dopo alcuni metri, fino a un fitto roveto. Lì, ben nascosti tra la vegetazione, sono stati rinvenuti i due panetti di hashish, avvolti in pellicola trasparente e contrassegnati da un logo impresso su carta. Confezioni perfettamente integre.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e sono in corso le indagini per risalire agli autori dell’occultamento e per chiarire eventuali collegamenti con episodi di spaccio già noti nella zona.