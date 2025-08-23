Meda, guida con l’abitacolo “aromatizzato” di droga: fermato 22enne

Dal finestrino dell’auto, un aroma inconfondibile: gli agenti della polizia locale di Meda bloccano il conducente alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Grande intuito quello dimostrato da parte degli uomini del comando medese che hanno avvertito l’odore sospetto dal finestrino di un autoveicolo incolonnato a un semaforo.

A finire nei guai un 22enne, fermato perché trovato alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. A bordo, insieme al ragazzo, c’erano altre due persone, e la pattuglia ha proceduto a una prima ispezione durante la quale nessun altro a parte il pilota sono stati trovati in possesso di alcuna sostanza. Accompagnato all’ospedale di Desio per i controlli di rito, il 22enne è risultato però positivo ai test antidroga, confermando i sospetti degli agenti. I quali hanno così proceduto al ritiro e alla sospensione per un anno della patente e al sequestro e alla confisca dell’auto, di sua proprietà.