Giovanissimo aggredito, minacciato di morte e rapinato nel centro di Monza: arrestati due minori

Due minori sono stati arrestati martedì 19 agosto, dagli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Monza con l’accusa di rapina aggravata di un coetaneo. Gli agenti sono intervenuti poco prima delle 16 in corso Milano, a Monza, vicino alla stazione ferroviaria. Secondo una prima ricostruzione della Polizia di Stato, i giovani, in compagnia di un terzo giovanissimo non imputabile per età, si sono avvicinati a un loro coetaneo, minacciandolo di morte, aggredendolo e facendolo cadere a terra. Poi gli hanno strappato la borsa a tracolla con il denaro e i documenti.

Gli uomini alla guida delle Volanti, notata la lite in corso, sono scesi dalle auto e hanno inseguito e bloccato i tre minori che, nel tentativo di sottrarsi all’arresto, si erano dati alla fuga in direzione del centro cittadino.

I due minori arrestati, nati nel 2009 e nel 2011, risultano già gravati da precedenti per reati contro il patrimonio e per episodi di violenza, tra cui rapine, furti, incendi e danneggiamenti. Il terzo minore, nato nel 2012, non imputabile per età, è stato affidato al padre. Ora sono al Centro di Prima Accoglienza (Cpa), in attesa dell’udienza di convalida.