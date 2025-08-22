Paderno, non si ferma all’Alt e tenta la fuga: in arresto spacciatore

È finito in manette uno degli spacciatori che riforniscono la zona di Paderno Dugnano al confine con Varedo,nell’area attorno ai percorsi del Canale Villoresi e del Parco Grubria, nella zona della frazione di Palazzolo Milanese. Giovedì 21 agosto, i carabinieri della Tenenza di via Toscanini hanno arrestato per detenzione di stupefacenti un 25enne marocchino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno fermato su un’auto risultata a noleggio, in via Mazzini a Palazzolo, proprio all’incrocio con quella via Bagatti, una delle vie di accesso all’area verde del Grubria.

Paderno, non si ferma all’Alt e tenta la fuga: raggiunto dopo una breve fuga

L’uomo non si è fermato davanti alla pattuglia ma ha accelerato nel tentativo fuggire. Durante il breve inseguimento ha provato a disfarsi di un sacchetto gettandolo dal finestrino, prima di essere fermato dai carabinieri. I militari hanno recuperato il contenitore lanciato in corsa, al cui interno sono state scoperte 26 dosi di droga, ognuna delle quali conteneva un grammodi cocaina. Nella sua auto sono stati trovati 800 euro in contanti, il guadagno della attività di spaccio di un solo giorno. Al termine della convalida di arresto, il giudice ha disposto il divieto di dimora sul territorio della Regione Lombardia.