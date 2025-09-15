Parco delle Groane, alcol, droga, coltelli e bastoni: 40 denunce

Alcol, droga, coltelli e bastoni. Sono 40 le persone che sono state denunciate per questi reati. Sbandati che si aggiravano per il Parco delle Groane, rendendo questo luogo inospitale per chi voleva sceglierlo come piccolo paradiso ambientale per il tempo libero. Nuovo blitz dei carabinieri di Seregno al Parco delle Groane, da tempo una delle aree più a rischio microcrimanlità della Brianza e non solo per i ciclici incendi appiccati ma soprattutto per il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel weekend tra il 12 e il 14 settembre i militari hanno svolto uno dei consueti servizi straordinari di controllo del territorio nelle aree boschive e nei comuni adiacenti, con l’obiettivo di prevenire e contrastare comportamenti illeciti e situazioni di degrado. L’attività, ha interessato in particolare i comuni di Lentate sul Seveso e Misinto. Sono stati controllati anche 30 veicoli.

Un 26enne di origine marocchina è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi o oggetti atti ad offendere, dopo che era stato trovato in possesso, a seguito di una perquisizione del veicolo su cui viaggiava, di un bastone in legno della lunghezza di circa 50 centimetri. L’oggetto è stato posto sotto sequestro.

I militari hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Monza sei soggetti per violazioni amministrative, tra cui il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale e casi di ubriachezza molesta.

A Lentate sul Seveso, un 52enne del luogo è stato trovato in possesso di una dose di droga sintetica.

A Misinto, due uomini residenti a Cermenate, in provincia di Como, rispettivamente di 55 e 37 anni, sono stati trovati con piccole quantità di cocaina, eroina e hashish.

Per ubriachezza molesta sono stati invece segnalati un 55enne di Seveso, un 23enne di Lentate sul Seveso e un 47enne tunisino, quest’ultimo senza fissa dimora.