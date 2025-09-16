Seveso Cronaca

Seveso: nel monolocale di un 41enne un supermarket della droga, dalla messa in prova finisce in carcere

Un 41enne di Meda è stato tratto in arresto: era sottoposto alla messa in prova, il giudice ha disposto la custodia in carcere
Il monolocale di Seveso di un 41enne medese era stato attrezzato come una specie di supermarket della droga: i carabinieri hanno trovato 390 grammi di hashish, 137 grammi di
cocaina e 76 grammi di marijuana, suddivisi in vari involucri, oltre che un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi.

Nel monolocale di Seveso di un 41enne di Meda oltre mezzo chilo di droga

La scoperta è avvenuta nei giorni scorsi quando i militari della Stazione dell’Arma di Meda e della Compagnia di Seregno hanno sottoposto l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, a un controllo e sottoposto la sua abitazione a una perquisizione. La scoperta ha determinato l’arresto del 41enne in flagranza di reato per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno sequestrato tutto il materiale trovato compresi un telefono cellulare e una somma in contanti di 30 euro, trovati sempre nel monolocale.

Il 41enne, imputato in un altro procedimento per cui era sottoposto a messa alla prova, si è visto convalidare l’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza che ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere a Monza.

