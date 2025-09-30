La segnalazione è arrivata al Centro di cooperazione di Polizia e dogana dai carabinieri di Paderno Dugnano. I riflettori si sono quindi accesi sull’uomo di 38 anni, della provincia di Como, ricercato per maltrattamenti in famiglia per reati commessi tra il 2018 e il 2024.

Ricercato per maltrattamenti arrestato a Ventimiglia: attivato il piano d’emergenza, l’arresto dopo un inseguimento

Dopo l’allerta per la possibile presenza in prossimità del confine con la Francia, è stato attivato il piano di emergenza con pattuglie nei principali valichi e infine arrestato dalla polizia di frontiera di Ventimiglia al termine di un inseguimento scattato quando gli agenti hanno incrociato il veicolo corrispondente alla descrizione.

Dopo alcuni chilometri, la pattuglia, con il supporto di un’altra auto di servizio, è riuscita a bloccare il mezzo in fuga. Malgrado fosse stato circondato, l’uomo ha tentato di fuggire in retromarcia, rischiando di investire uno degli agenti. Alla fine è stato immobilizzato, ammanettato e portato in carcere.