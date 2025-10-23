Meda e Bovisio, smantellata banda dello spaccio: anche la droga dello strupro

Un intervento per un uomo in escandescenze ha portato probabilmente a smantellare una banda specializzata in commercio e spaccio di sostanze stupefacenti di tutti i tipi tra Meda e Bovisio Masciago: l’operazione investigativa, condotta in sinergia dagli agenti dei due Comuni, porta all’arresto di tre persone. Il quantitativo di droga – eroina, anfetamina, cocaina, ecstasy, metadone e la droga dello stupro – era destinato al territorio e ai locali della Brianza.

Il risultato è stato reso noto giovedì in municipio a Meda dal comandante della polizia locale Claudio Delpero, alla presenza del comandante e del vice comandante della polizia locale di Bovisio Masciago, Paolo Borgotti e Alessandro Colucci, degli agenti, dei sindaci dei due Comuni, Luca Santambrogio e Giovanni Sartori e di rappresentanti della polizia provinciale.

Meda e Bovisio Masciago polizia locale arresti spaccio droga

Meda e Bovisio, smantellata la banda dello spaccio: l’intreccio di due segnalazioni

Meda e Bovisio Masciago polizia locale arresti spaccio droga

Un intreccio di due segnalazioni giunte al comando di Meda tra il 16 ed il 17 ottobre scorsi hanno avviato le indagini (alcune delle quali ancora in corso) che hanno consentito di individuare e arrestare in flagranza di reato un soggetto fermato a Meda, nella notte del 16 ottobre. L’uomo si era introdotto furtivamente in un’abitazione privata, ma era stato notato sul tetto da alcuni vicini che avevano allertato la polizia locale. Nelle ore successive, il comando si è attivato per individuare una persona su cui pendeva un mandato di perquisizione emesso dalla procura di Monza per la detenzione di un apparecchio telefonico su cui dovrebbero essere occultate le fonti di prova di un reato gravissimo a suo carico.

Gli agenti della polizia locale di Meda hanno quindi proceduto con l’attività investigativa per risalire all’abitazione del soggetto, risultata in Bovisio Masciago. Ne è scaturita un’operazione coordinata tra i due comandi finalizzata alla perquisizione dell’appartamento, all’interno del quale sono state identificate due persone, la prima riconducibile all’apparecchio telefonico su cui pendeva il mandato di perquisizione.

Meda e Bovisio, smantellata la banda dello spaccio: la droga ritrovata in un appartamento

Gli agenti comprendono che all’interno dell’appartamento possa essere celato dell’altro. Scovano infatti una notevole quantità di sostanze stupefacente, già pronte per essere spacciate, e destinate al territorio di Bovisio e Meda, ma non solo. La droga era stata suddivisa in involucri: all’interno di ogni bustina, un mix pericoloso di cocaina, eroina, lsd, anfetamina, ecstasy, metadone e droga dello stupro, presumibilmente quest’ultima destinata ai locali notturni anche della Brianza. La droga è stata sequestrata unitamente agli strumenti usati per la miscela e il consumo delle stesse. I due individui sono stati arrestati per reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e accompagnati in comando a Meda. E giudicati per direttissima. I due episodi di cronaca, il tentativo di furto e lo spaccio di droga, appaiono presumibilmente connessi.

Meda e Bovisio, smantellata la banda dello spaccio: il plauso dei sindaci

Giovedì 23 ottobre in municipio a Meda è giunto il plauso agli agenti e ai comandanti della polizia locale di Meda e Bovisio da parte dei sindaci. «È un segnale importante del controllo in città – dichiara il sindaco di Meda, Luca Santambrogio – questi venditori di morte devono capire che sono controllati e che non avranno vita facile. Lo spaccio è una piaga enorme che va combattuta con ogni metodo e con pugno duro».

«Ci siamo sempre quando serve», conferma il collega di Bovisio Masciago, Giovanni Sartori. La sinergia tra i due comandi di polizia locale conferma l’incisività di operazioni condotte con spiccato spirito investigativo, coraggio e determinazione.

Meda e Bovisio, smantellata la banda dello spaccio: il comandante Delpero