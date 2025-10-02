Cinque soggetti identificati, 3 denunciati per i reati più disparati e fotosegnalati, due biciclette, un monopattino, motoseghe, un tablet, bilancini e stagnola ma niente sequestro di droga: questo il bilancio del sopralluogo effettuato a Varedo all’interno della ex Snia dagli uomini della Polizia locale e Provinciale di Monza e Brianza nel quadro del Progetto Parco Groane e Stazioni.

Varedo controlli polizia dentro ex Snia esterno

Varedo, sopralluogo nell’ex Snia: 25 agenti in azione mercoledì 1 ottobre

Dalla mattina di mercoledì 1 ottobre fino a pomeriggio inoltrato, 25 agenti delle Polizie locali di Seveso, Meda, Varedo, Polizia Provinciale e Polizia delle Groane sono entrati nella ex Snia per una serie di controlli nei capannoni diroccati e avvalendosi tra l’altro di cani antidroga. In mezzo alle macerie e nel consueto scenario di degrado totale, le forze dell’ordine hanno trovato ingenti tracce di consumo di stupefacenti – stagnole, bilancini per la misurazione delle dosi – ma nessuna traccia di sostanze.

Varedo controlli polizia dentro ex Snia bivacco

Varedo, sopralluogo nell’ex Snia: cosa è stato recuperato

In compenso sono state rinvenute biciclette rubate, che ora si trovano presso il magazzino comunale. Sicuramente non aveva denunciato la sparizione di un tablet, il 40enne di Limbiate che non si era accorto che gli era stato rubato: l’uomo aveva subito nei giorni scorsi l’effrazione di un locale cantina ma non aveva notato che gli fosse stato rubato anche il tablet.

Gli agenti lo hanno rintracciato e avvisato, lo strumento elettronico gli sarà restituito quanto prima.

Varedo, sopralluogo nell’ex Snia: il bilancio

Tra i soggetti presenti all’interno del sito dismesso e identificati, 3 sono stati denunciati per occupazione abusiva, possesso di armi o strumenti atti ad offendere. I tre, un italiano, un rumeno e un ucraino sono stati fermati e fotosegnalati presso la Polizia Provinciale con comparazione con gli archivi della Questura e sono risultati pregiudicati.