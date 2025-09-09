Sono 235.273 gli euro destinati da Regione Lombardia alla provincia di Monza e Brianza per acquistare nuove strumentazioni e veicoli destinati alla Polizia locale. Il finanziamento fa parte dei 3,5 milioni di euro approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sicurezza Romano La Russa e permette in totale a 223 fra Comuni ed Enti locali della Lombardia di acquistare nuove strumentazioni e veicoli per i propri agenti. Vengono così accolte tutte le richieste del bando 2025, già finanziato con 2,5 milioni di euro, destinando alla misura la dotazione complessiva di 6 milioni di euro.

Monza e Brianza: 235mila euro regionali per la polizia locale di 16 Comuni, per rinnovare strumentazioni e veicoli

In provincia di Monza e Brianza sono coinvolti 16 Comuni: capofila in forma associata è Renate (Renate e Veduggio con Colzano) e poi Arcore, Barlassina, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Ceriano Laghetto, Concorezzo, Giussano, Lazzate, Lesmo, Muggiò, Ornago, Varedo, Villasanta.

I fondi derivano dalla manovra di assestamento di bilancio per il triennio 2025-2027, approvata dal Consiglio regionale, e sono destinati ai Comuni, Unioni di Comuni ed Enti per l’acquisto “di autovetture ecologiche, moto e scooter, sniffer, taser, body cam, dash cam, fototrappole, telecamere, etilometri, biciclette elettriche, droni e per potenziare le centrali radio”, si legge in una nota.