Cesano: ha droga addosso e a casa (oltre a 21mila euro in contanti), spray al peperoncino per arrestarlo

Resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sono le accuse formulate nei confronti di un 43enne arrestato nel fine settimana a Cesano Maderno dai carabinbieri della Compagnia di Desio impegnati in una costante attività di contrasto e repressione del fenomeno. L’uomo, di origini tunisine, è stato notato dai militari dell’Arma della locale Tenenza mentre si aggirava in modo sospetto tra le vie del centro. Quando gli è stato intimato di fermarsi ha tentato una precipitosa fuga disfacendosi di una dose di droga che aveva nelle tasche dei pantaloni.

La droga e il bilancino sequestrati

Cesano, ha droga e aggredisce i carabinieri: finito in carcere a Monza

Raggiunto nei pressi di via Abetone è stato bloccato nonostante abbia opposto una strenua resistenza, aggredendo i militari che hanno dovuto utilizzare anche lo spray al peperoncino per renderlo inoffensivo. Nel corso di una successiva perquisizione domiciliare eseguita sono stati trovati circa cento involucri contenenti complessivamente 50 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e circa 21.000 euro in contanti ritenuto dai carabinieri il verosimile provento dell’attività di spaccio. Il 43enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Monza.