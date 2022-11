Cesano Maderno: arrestato lo spacciatore con la droga nei pantaloni

Arrestato uno spacciatore a Cesano Maderno e denunciato l’amico. A notte fonda, due 26enni del posto, circolavano con una Clio a luci spente creando pericolo alla circolazione quando si imbattono con una gazzella del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Desio in servizio di pattugliamento notturno nel Comune di Cesano Maderno. Tentano di evitare il controllo dei militari, ma gli accorgimenti non sono però bastati agli occupanti del mezzo, subito raggiunti dalla pattuglia e sottoposti a controllo.

Cesano Maderno: arrestato lo spacciatore e i controlli dei carabinieri

All’esito degli accertamenti uno dei due aveva nascosto dosi di cocaina nei pantaloni.

Successivamente le operazioni di ricerca dello stupefacente sono continuate all’interno di un appartamento utilizzato dal 26enne e, nella casa perquisita sono state trovati ulteriori 13 g di analoga sostanza, un bilancino e materiale per il confezionamento. Rinvenuta e sequestrata anche una cospicua somma contante, verosimilmente frutto dell’attività di spaccio.

Cesano Maderno: arrestato lo spacciatore e multato l’amico

Il 26enne, in considerazione delle risultanze investigative ottenute nell’immediatezza, pregiudicato per reati contro la persona, è stato arrestato nella flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio su disposizione della Procura di Monza, mentre il conducente multato per violazioni al CDS.