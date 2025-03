È in programma martedì 18 marzo al cimitero cittadino la cerimonia di commemorazione delle vittime monzesi del Covid: l’appuntamento è alle 11.30 in occasione del quinto anniversario dall’inizio della pandemia, nella giornata nazionale dedicata alle persone morte per le conseguenze del coronavirus.

Cerimonia a Monza per le vittime del covid: a cimitero di via Foscolo, aperta a tutta la cittadinanza

La stele e l’ulivo sono state posate all’ingresso del cimitero nel dicembre 2021: durante la commemorazione, aperta a tutti e alla quale sono state invitate le autorità cittadine, prenderanno la parola il sindaco Paolo Pilotto e i rappresentanti delle autorità sanitarie che sono state in prima linea nei momenti più dolorosi di quella emergenza. A Monza nel 2020 i decessi erano stati 1.684, un picco nella serie storica 2008-2023 (la media era 1.300).

Cerimonia a Monza per le vittime del covid: «Doveroso non dimenticare e ricordare»

«Dopo cinque anni dai tragici momenti che ancora tutti ricordiamo in modo così nitido – afferma il sindaco Paolo Pilotto – riteniamo doveroso da un lato non dimenticare chi ci ha lasciato in modo così brutale in quel periodo e dall’altro ricordare i sacrifici di medici, infermieri, personale sanitario e tutti coloro che a diverso titolo diedero la loro disponibilità per affrontare l’emergenza in prima linea, in quel doloroso capitolo della nostra storia, mettendo in gioco la loro competenza e le loro stesse vite».