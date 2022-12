Celebrazione della patrona Santa Barbara nella suggestiva cornice della piazza del Duomo di Monza lunedì 5 dicembre in serata per i Vigili del fuoco del Comando di Monza. In piazza presenti alcuni mezzi schierati per l’occasione. Celebrata una funzione religiosa nel Duomo alla quale, oltre al comandante del Corpo, Vito Cristino, e alle donne e uomini del Comando, hanno partecipato il prefetto Patrizia Palmisani, il sindaco Paolo Pilotto e rappresentanti delle autorità civili e militari.

La celebrazione della Messa nel Duomo di Monza