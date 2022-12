Santa Barbara a Carate Brianza, in dono al prevosto il casco dei vigili del fuoco

Il prevosto don Giuseppe Conti, da sempre vicino ai vigili del fuoco, ha ricevuto in dono un casco di protezione e l’ha indossato davanti ai “colleghi” intervenuti in chiesa a Carate Brianza domenica sera per la celebrazione della messa per Santa Barbara. Presenti insieme ai vigili del fuoco della caserma locale, anche la protezione civile, i carabinieri, il vicesindaco, la Croce Bianca Giussano e quella di Carate, il vice comandante provinciale Davide Fratantonio.

Carate Brianza Santa Barbara vigili del fuoco Carate Brianza Santa Barbara vigili del fuoco Carate Brianza Santa Barbara vigili del fuoco Carate Brianza Santa Barbara vigili del fuoco Carate Brianza Santa Barbara vigili del fuoco

Santa Barbara a Carate Brianza: benedizione dei mezzi schierati

Al termine della messa il capo distaccamento Roberto Radaelli ha ringraziato i partecipanti, i vigili in servizio che sono la colonna portante del distaccamento e ha ricordato i caduti nell’adempimento del dovere. Dopo la messa all’esterno benedizione dei mezzi schierati sul piazzale, seguita dal suono delle sirene dei mezzi di soccorso.