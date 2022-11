Vigili del fuoco di Lissone: caserma aperta e calendari per Santa Barbara

Caserma dei vigili del fuoco aperta a Lissone nel giorno di Santa Barbara, domenica 4 dicembre. La celebrazione della patrona è l’occasione per permettere a grandi e soprattutto bambini di visitare la struttura di viale Martiri della Libertà e di vedere da vicino i mezzi operativi.

Vigili del fuoco di Lissone: le attrezzature del 2022

Per il distaccamento di Lissone anche per fare un bilancio dell’attività dell’anno. Con i fondi regionali sono state acquistate attrezzature importanti per l’attività quotidiana: dispositivi che permettono la comunicazione radio durante gli interventi con l’autoprotettore indossato, spine di emergenza per il soccorso di veicoli elettrici (sistemi che inibiscono l’accensione e lo spostamento), armadietti da utilizzare in caserma per custodire i dispositivi di protezione.

Vigili del fuoco di Lissone: i calendari e il sostegno di privati e aziende

La giornata di Santa Barbara rappresenta anche l’occasione per acquistare i nuovi calendari 2023 promossi dall’associazione Amici dei pompieri di Lissone per raccogliere fondi per finanziare la caserma: costano 10 euro e possono essere acquistati fisicamente anche nel negozio di via Ss Pietro e Paolo 26 oppure online (clicca qui).

Nel bilancio di fine anno l’associazione ringrazia anche i privati e aziende del territorio che ogni anni non fanno mancare il loro sostegno.