Santa Barbara, messa e autorità per i vigili del fuoco di Lissone

Vigili del fuoco di Lissone, associazioni ed autorità religiose, civili e militari onorano Santa Barbara. Sabato 3 dicembre, nella chiesa parrocchiale Madonna di Lourdes di Lissone si è celebrata la santa messa in occasione della ricorrenza della patrona dei vigili del fuoco. Presenti i sindaci e amministratori di Lissone, Sovico, Macherio, Biassono e Vedano al Lambro, autorità provinciali, rappresentanti delle forze dell’ordine ed associazioni del territorio. Un momento che da tradizione onora Santa Barbara e riconosce l’impegno dei pompieri.

Santa Barbara, vigili del fuoco di Lissone: caserma aperta domenica e calendari

“Grazie a tutti coloro che operano nel distaccamento di Lissone per il grande lavoro che svolgono quotidianamente” dichiara il sindaco di Lissone, Laura Borella.

Per i volontari del distaccamento di viale Martiri della Libertà si tratta di un fine settimana speciale: la caserma è aperta, dalle 14 alle 17 di domenica 4 dicembre, per permettere a grandi e piccini di vedere da vicino i mezzi operativi. In vendita anche i calendari 2023.