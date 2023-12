Celebrati in duomo a Monza i funerali dello stilista Lorenzo Riva

Sono stati celebrati in Duomo a Monza martedì i funerali dello stilita Lorenzo Riva, morto sabato all’età di 85 anni. La città si è stretta all’amico e socio Luigi Valietti e alla famiglia.

A Monza i funerali dello stilista Lorenzo Riva: il legame con la città

Rose bianche e una sua fotografia sulla bara per salutare lo stilista monzese, “presenza gentile tra le strade e i caffè del centro cittadino fino a poco tempo fa” hanno ricordato gli amministratori monzesi partecipando al cordoglio per la scomparsa. Il funerale è stato celebrato dall’arciprete monsignor Silvano Provasi che ha sottolineato il legame profondo con la città: monzese, orgoglioso di esserlo e che in città aveva piantato le radici della sua attività.

Monza funerali Lorenzo Riva

A Monza i funerali dello stilista Lorenzo Riva: le parole del sindaco

Il sindaco Paolo Pilotto ne ha ricordato “l’eleganza e la cura meticolosa dei particolari, che contribuivano alla eccezionalità delle sue creazioni“.

Riva era stato insignito del Giovannino d’oro, la massima onorificenza cittadina, nel 1998 all’apice della sua carriera.