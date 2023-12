Monza, addio allo stilista Lorenzo Riva: ha vestito le donne più belle del jet set internazionale

Con i suoi abiti da sogno ha vestito le donne più belle del jet set internazionale: da Isabella Rossellini a Whitney Houston, la figlia del presidente del Kazakistan per la cerimonia di nozze non ha resistito di fronte ad una creazione uscita dall’atelier dello stilista monzese Lorenzo Riva. Lo stilista monzese Lorenzo Riva è scomparso oggi a 85 anni all’ospedale San Gerardo di Monza dove era ricoverato.

“Ciao Lo con la stessa eleganza che ti ha sempre contraddistinto ci hai lasciato-scrive sulla pagina facebook l’amico e socio Luigi Valietti– non ti potrò mai dimenticare”. Diceva di essere nato due volte a Monza: il 3 ottobre del 1938, ma anche professionalmente quando aveva aperto il suo primo atelier in via Vittorio Emanuele a soli 18 anni. Era figlio di una mannequin da cui aveva preso l’eleganza e il fisico asciutto.

Monza, addio allo stilista Riva: figlio di una mannequin amava l’arte

Amava l’arte ed aveva frequentato artisti come Enrico Baj, Lucio Fontana, Mimmo Rotella a cui si ispirava per le creazioni. La prima collezione nel 1972 a Firenze, poi la direzione artistica di Balenciaga e il ritorno a Monza nel 1984 per il debutto sulle passerelle romane dell’alta moda nel 1991 e dal 1995 con una linea anche di prêt-à-porter.

Monza, la festa per i 50 anni dello Sporting club: lo stilista Lorenzo Riva

Monzese e orgoglioso di esserlo, Lorenzo Riva aveva scelto di mantenere il suo quartiere generale in città, prima in via Carlo Alberto da dove, dopo la vendita del marchio, si era spostato per restare nell’isola pedonale. A 80 anni, nel 2018, si era rimesso in gioco dopo la vendita del marchio e il successivo fallimento nel 2015. Aveva lanciato la nuova linea “L’Or by Lorenzo Riva”. In passerella aveva portato abiti eleganti, sotto il ginocchio, gonne a corolla, colori tenui e i sontuosi vestiti da sposa che lo hanno reso famoso. Affezionato a Monza era facile incontrarlo elegantissimo seduto in un caffè del centro, magari per ammirare la facciata del Duomo che a lui sembrava “un pizzo lavorato nel marmo”.

Monza, addio allo stilista Riva: aveva scelto la Villa reale per i suoi 40 anni di moda

Era così legato alla sua città da aver scelto la Villa Reale per la festa dei suoi quarant’anni di moda e in Villa aveva realizzato gli abiti per il ballo delle debuttanti qualche anno fa.

Sempre molto diretto non risparmiava critiche alla città che tanto amava, ma poco in grado di valorizzare i suoi tesori.

I suoi consigli di eleganza sono il suo testamento: “Alle donne dico niente scollature, un abbigliamento decente. Agli uomini camicia bianca, un velo di profumo e giacca. In fondo anche l’uomo più scadente con una bella camicia stirata guadagna dei punti”.

Per Lorenzo Riva la moda era un segno di civiltà e guardando alla moda di oggi, ai tagli di capelli, alla mancanza di rispetto di alcune regole di buon gusto: “Sono convinto che la civiltà di un popolo si possa leggere anche dal modo in cui si veste e dal taglio dei capelli. Noi siamo un po’ sciamannati”.