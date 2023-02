Carate: ruba cibo nella scuola dove c’è il seggio elettorale e i carabinieri in presidio, denunciato

Ha tentato un furto nella mensa scolastica senza accorgersi che nel plesso era sede elettorale, quindi presenziato dalle forze dell’ordine. Morale, un 35enne italiano, originario di Brescia, senza fissa dimora, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato mentre il cibo sottratto è stato restituito alla scuola ma, per ragioni igienico sanitarie, non potrà più essere servito ai bambini e dovrà essere dunque gettato.

Carate: si è introdotto nella mensa dell’istituto Romagnosi

E’ accaduto nella serata di domenica 12 febbraio all’interno dell’Istituto Comprensivo Statale “G.D. Romagnosi” di Carate Brianza: attorno alle 22 i carabinieri in presidio hanno sentito dei rumori provenire dal piano interrato dove si trova la mensa della scuola e subito hanno chiesto il supporto di una delle pattuglie presenti sul territorio. I militari dell’Arma hanno raggiunto la zona mensa e cucine e hanno notato una porta lasciata aperta con segni di forzatura. I militari della pattuglia, tuttavia, hanno notato nella penombra un uomo allontanarsi: fermato, ha consegnato i documenti e una busta della spesa contenente vari generi alimentari freddi, per un valore di circa 200 euro, come appena prelevati da un frigorifero. Subito dopo avrebbe ammesso di averli sottratti a scuola.

Carate: è lo stesso che aveva trafugato le monetine dai distributori di caffè

Secondo quanto riferito dai carabinieri si tratta dello stesso soggetto che qualche giorno fa si era introdotto in una ditta e forzato i distributori automatici per prelevare delle monete, ferendosi e lasciando inequivocabili tracce di sangue. Anche il quel caso era stato denunciato dai carabinieri.