Carate: in fuga sulla Bmw rubata a Vimercate con 300 pezzi di argenteria, fermato e denunciato

La Bmw rubata a Vimercate con le targhe di un’altra vettura e all’interno attrezzi da scasso, otto orologi con brillanti e un ingente numero di pezzi di argenteria, circa 300, tra i quali numerosi vassoi, ciotole e set di posate. Il conducente della vettura, un trentacinquenne albanese residente a Pioltello, coniugato, idraulico, già noto per associazione per delinquere, ricettazione e furto in abitazione, ha tentato la fuga ma è stato fermato e denunciato all’autorità giudiziaria di Monza per resistenza, ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso in concorso.

Con l’argenteria in auto a Carate: la fuga in piena notte

E’ stato infatti intercettato in piena notte, a Carate Brianza in via Cristoforo Colombo, dai carabinieri del locale comando dell’Arma impegnati in un servizio preventivo di perlustrazione del territorio. I militari hanno notato la Bmw X1 con quattro persone sospette a bordo. Il conducente alla vista dell’Arma ha provato a dileguarsi intraprendendo una spericolata fuga in auto ma dopo alcuni chilometri di inseguimento, i militari sono riusciti a sbarrare la strada alla Bmw e a costringerla a fermarsi.

Con l’argenteria in auto a Carate: auto rubata a Vimercate e con targhe false

I quattro hanno proseguito la fuga a piedi correndo in direzioni opposte. I militari sono però riusciti a bloccare il conducente poi identificato. I successivi accertamenti hanno poi permesso di accertare che l’autovettura era stata rubata a Vimercate il 25 giugno scorso e che le targhe applicate erano di un’altra autovettura. Una volta scoperto quel che c’era a bordo, al termine degli accertamenti è scattata la denuncia.