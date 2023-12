Cambiamento climatico, Meroni di Lissone sul podio del concorso fotografico

Ci sono gli studenti dell’Istituto Meroni di Lissone (unica scuola premiata) tra i vincitori del concorso fotografico “F2Click. Obiettivo Clima” promosso da Fondazione Cariplo.

Cambiamento climatico, Meroni di Lissone sul podio: i temi delle fotografie

Sono 27 cittadini e gli studenti dell’istituto brianzolo gli autori degli scatti che hanno saputo raccontare al meglio, tramite l’obiettivo di una fotocamera, l’impatto del cambiamento climatico nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Monza e Brianza, Mantova e Varese.

Fotografie selezionate dalla giuria composta dai professionisti della fotografia Fabiano Ventura, Sara Melotti e Denis Curti.

Tra i temi ricorrenti dagli scatti vincitori vi sono la siccità, lo scioglimento dei ghiacciai, l’inquinamento urbano, le conseguenze degli eventi climatici estremi, l’impatto sulla fauna locale e l’attivismo dei cittadini.

Cambiamento climatico, Meroni di Lissone sul podio: le fotografie vincitrici

Istituto Meroni di Lissone premiato al concorso di Fondazione Cariplo: Beviamoci su Istituto Meroni di Lissone premiato al concorso di Fondazione Cariplo: Distruzione Monza

Sono ben quattro le fotografie scattate dagli studenti del Meroni (classe 4TGC1) e giudicate degne di riconoscimento: Distruzione Monza, 01/08/23: “Albero cadde a causa dei grossi temporali di quest’estate, probabilmente per via del cambiamento climatico, un chiaro segno che la situazione non è delle migliori”; Beviamoci su – Usmate Velate 24/09/2023: “Sviluppo sostenibile, raffigurando uno dei miglioramenti su cui l’uomo può lavorare, per brindare insieme ad una vita più ecosostenibile e ad un futuro più verde”; Un sano passatempo, Nova Milanese 26/09/2023: “L’attivismo dei cittadini, i quali contribuiscono nel proprio piccolo ad aiutare l’ambiente, sia per propri interessi che per la salute del nostro pianeta” e Fine dei giochi Desio 24/07/2033: “Un violento nubifragio si abbatte sulla città. Sono bastati pochi minuti e il maestoso platano si è abbattuto, con tutta la sua forza e potenza, sul piccolo castello del parco giochi”.