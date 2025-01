Brugherio, alla messa degli Umit vuote le panche di sindaco e assessori

Le due panche destinate all’amministrazione di Brugherio sono rimaste vuote domenica 5 gennaio durante la messa vigiliare dell’Epifania, nella chiesa di San Bartolomeo che custodisce le reliquie dei Re Magi. Per la prima volta dopo tanti anni alla celebrazione, seguita dalla venerazione degli Umitt, non hanno partecipato né il sindaco né gli assessori.

Brugherio messa Re Magi Umit 2025

Brugherio, malinteso alla messa degli Umit: l’annuncio di cerimonia «semplice»

L’assenza, che ha stupito non pochi fedeli, sembra essere stata generata da un malinteso tra il parroco don Alberto Capra e il primo cittadino Roberto Assi: il sacerdote ha invitato il secondo con una mail il 27 dicembre in cui ha precisato che la cerimonia, presieduta dal biblista Matteo Crimella, sarebbe stata «semplice e famigliare». La funzione vigiliare negli anni scorsi, in realtà, è stata officiata in modo solenne da prelati importanti tra cui Dionigi Tettamanzi, Angelo Scola, Mario Delpini e il vicario generale del Duomo di Colonia Markus Bosbach.

Brugherio, malinteso alla messa degli Umit: il malinteso sulla partecipazione coi gonfaloni

Il tono dell’invito è stato interpretato dal sindaco come una sorta di cambio di rotta: «Ho fatto chiamare il parroco dal mio segretario – spiega – gli ho chiesto se dovevamo partecipare con il gonfalone, come abbiamo sempre fatto. Lui ha risposto che l’invito era rivolto all’uomo di fede: non mi sono stupito perché a giugno mi ha detto di non andare alla processione del Corpus Domini in quanto intendeva renderla un momento più liturgico. Non ho detto niente ma in settant’anni non era mai accaduto».

Brugherio messa Re Magi Umit 2025 Brugherio messa Re Magi Umit 2025

Brugherio, malinteso alla messa degli Umit: “nessuno screzio” per entrambe le parti

«Non pensavo, quindi, che domenica ci venissero riservate le panche – aggiunge – alcuni consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione mi hanno domandato se eravamo invitati e ho risposto di no. Qualcuno era seduto tra i fedeli, io sono andato a messa a Monza». «Non c’è nessuno screzio tra noi e la parrocchia – assicura – si è trattato di un equivoco: lo dimostra il fatto che abbiamo inserito il corteo dei Re Magi tra le iniziative ufficiali dell’Epifania».

È di poche parole don Alberto: «Non vedo alcun problema» commenta.

Brugherio messa Re Magi Umit 2025

Brugherio, Umit: corteo annullato per pioggia, riflessione lunedì pomeriggio in chiesa

Il corteo, intanto, è stato annullato a causa della pioggia e sarà sostituito da una riflessione che si svolgerà dalle 16 nella chiesa di San Bartolomeo.