Meda, un concerto e le ultime visite ai presepi allietano la giornata dell’Epifania

Un concerto per dare il benvenuto al nuovo anno e per il messaggio di auguri alla cittadinanza, ed un ultimo sguardo alle tante natività che hanno creato una autentica città presepe. Le festività a Meda si chiudono in bellezza e con le note: lunedì 6 gennaio, alle 15.30, la sontuosa sala del coro di Villa Antona Traversi ospiterà il tradizionale concerto della banda La Cittadina di Meda, diretta dal maestro concertatore, Sergio Carlo Vecerina. Con il patrocinio dell’amministrazione comunale, l’evento è l’occasione ad ingresso libero per concludere al meglio il Natale.

Epifania: i luoghi dove visitare i presepi sul territorio

Il periodo più magico dell’anno durante il quale la città di Meda si è accesa di luci e addobbi speciali sul territorio, a cominciare dai tanti presepi che saranno visitabili anche il 5 e 6 gennaio. Ecco dove trovarli: via Palestro, scuola materna Garibaldi, via Solferino 15, vicolo Luigi Rho angolo via dei Mille, Casa Ferrario via Parini 7 Chiesino del Redentore, all’ingresso del parco piazza Cavour, al parco scientifico Tagliabue via Pace, in via Cialdini angolo liceo Marie Curie, ed ancora in piazza della Repubblica e al parco Beretta Molla. In sala civica Radio e in via Moncenisio, dalle 15.30 alle 18.30, aperti al pubblico i presepi delle contrade del Palio di Meda.