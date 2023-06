Brianza Restart, la scenografia dello sviluppo con la Provincia MB

La firma del Patto per il lavoro sarà uno dei momenti più importanti della quarta edizione del Brianza Restart, l’appuntamento organizzato dalla Provincia che dal 2020 promuove il confronto e la collaborazione tra i protagonisti del “sistema Brianza”. Giovedì e venerdì, dalle 8,45 alle 13, nell’auditorium di via Grigna dialogheranno i rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni di categoria, dei sindacati, degli ordini professionali, del terzo settore.

Brianza Restart: «Condividere con gli stakeholder i modelli di sviluppo nuovi e alternativi»

«Quest’anno – spiega il presidente Luca Santambrogio – vogliamo condividere con gli stakeholder i modelli di sviluppo nuovi e alternativi: intendiamo approfondire insieme temi che hanno dato vita a progetti importanti di legalità, turismo, lavoro, mobilità, comunità energetiche e responsabilità sociale. Sigleremo diverse intese che assicureranno una condivisione degli scenari di sviluppo del territorio sotto numerosi punti di vista».

Brianza Restart, la firma del Patto per il lavoro tra i momenti clou

Il Patto per il lavoro, il più significativo tra quelli che saranno ratificati nel corso della due giorni, è il frutto di una gestazione di oltre un anno in cui i 27 soggetti firmatari hanno provato a trovare una sintesi sulle azioni con cui sostenere la crescita: nei mesi scorsi si sono confrontati, tra l’altro, sul monitoraggio dei cambiamenti del lavoro in Brianza, sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla ricerca di un rapporto equilibrato con la vita privata, sull’integrazione lavorativa dei soggetti fragili e sulla necessità di supportare il raccordo tra domanda e offerta.

Brianza Restart, nel programma i progetti delle ciclovie Milano-Meda e Monza-Giussano e il protocollo per la Greenlane Brianza Ovest

«Questo documento – aggiunge Santambrogio – favorirà la sinergia fra le parti sociali e le istituzioni che dovranno affrontare insieme le sfide dei prossimi anni e declinare al meglio le politiche regionali nel Sistema Brianza».

La firma chiuderà la sessione di giovedì in cui si parlerà anche di legalità, delle linee strategiche per il rilancio del turismo nella nostra provincia e di formazione professionale. Venerdì i relatori si concentreranno sui progetti di mobilità dolce per la ricomposizione paesaggistica degli spazi aperti: saranno, inoltre, presentati i progetti delle ciclovie Milano-Meda e Monza-Giussano e sarà sottoscritto il protocollo per la Greenlane Brianza Ovest mentre tecnici e imprenditori faranno il punto sui progetti di costituzione delle comunità energetiche rinnovabili e sui processi di transizione ecologica che coinvolgono le aziende. Il Brianza Restart si concluderà con un confronto sui progetti di responsabilità sociale e con la firma del protocollo per la promozione degli obiettivi trasversali del Pnrr. I dibattiti saranno moderati dal giornalista di Mediaset Federico Novella.