Brianza in azione con Plastic free: dove partecipare all’evento nazionale

Il 28 e 29 settembre l’associazione Plastic free celebra il suo impegno a favore dell’ambiente con un week end di eventi in tutta Italia. Oltre trecento quelli previsti a livello nazionale. Anche in Brianza, dove Plastic free è presente con un comitato locale e dove da tempo sono attive collaborazione con le amministrazioni comunali, sei comuni hanno aderito all’iniziativa proponendo passeggiate ecologiche e clean up, nello stile Plastic free.

Brianza in azione con Plastic free: il 28 e 29 settembre in sei Comuni

Protagonisti del fine settimana di pulizie ambientali, tra sabato e domenica, saranno Villasanta e Limbiate (sabato 28), Brugherio, Vimercate, Lissone e Ornago (domenica 29). In queste città tutti i cittadini desiderosi di dare il proprio contributo potranno partecipare liberamente alle iniziative di pulizia di giardini, aree verdi e parchi. È necessario iscriversi tramite il sito plasticfreeonlus.it, selezionando il singolo appuntamento nella sezione “eventi”.

Brianza in azione con Plastic free: «In cinque anni raccolti oltre 4 milioni di chili di plastica e rifiuti»

«Invertire la rotta è possibile e le azioni di Plastic free ne sono un piccolo esempio che può dare speranza – spiega Andrea Barcellesi, referente della onlus per la provincia di Monza e Brianza – In appena cinque anni siamo riusciti ad organizzare oltre 6.800 appuntamenti di pulizia ambientale, rimuovendo oltre 4 milioni di chili di plastica e rifiuti. Ogni gesto è importante ed è per questo che invitiamo tutti a partecipare».

“Sea & rivers” è il nome dell’evento nazionale di pulizie ambientali che si svolgerà il 28 e 29 settembre, «che vuole portare l’attenzione sulle condizioni ambientali in cui versa il nostro pianeta – precisano dall’associazione – Nel 2050 nei mari ci sarà più plastica che pesci, con le inevitabili conseguenze per la salute e l’alimentazione dell’uomo. Recenti studi, poi, confermano l’ormai costante presenza di microplastiche e nanoplastiche persino nel latte materno, nel sangue, nei tessuti e nelle vie respiratorie».