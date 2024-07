Vimercate: Plastic Free raccoglie 120 chili di spazzatura sul territorio

Plastic Free insieme ai cittadini raccoglie 120 chili di spazzatura a Vimercate. Domenica 30 giugno si è svolta una nuova camminata ecologica l’evento legato alla sensibilizzazione sulla pericolosità dell’inquinamento derivante dalla plastica, organizzato dall’associazione di volontariato Plastic Free onlus, in collaborazione con Cem Ambiente Spa.

Vimercate: Plastic Free e i 35 cittadini coinvolti

35 i cittadini suddivisi in due gruppi che hanno partecipato e raccolto circa 120 chili di rifiuti lungo la ciclabile tra Ruginello e Bernareggio; presenti anche i ragazzi dell’associazione Teatropsicomotorio e dell’associazione Bahà’ì.

“Il ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale per aver dedicato il loro tempo alla pulizia del territorio, iniziative come queste che fanno del bene al territorio e alla comunità” hanno fatto sapere da Palazzo Trotti.