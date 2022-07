Brianza: il consiglio provinciale dopo le elezioni, Monza non c’è

Si è riunito il primo consiglio provinciale dopo le elezioni amministrative a Monza, Carnate, Cesano Maderno, Carnate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Lissone, Sulbiate.

Brianza: il consiglio provinciale dopo le elezioni: le novità

La novità è rappresentata da tre nuovi consiglieri provinciali: Piero Alfieri (Comune Besana Brianza) e Gabriel Usai (Comune di Albiate) per Insieme per la Brianza e Giorgio Monti (Mezzago) per Brianzaretecomune, che rappresenta i partiti del centrosinistra.

Una surroga necessaria dopo la decadenza della carica, seguita alle elezioni, di Nicolas Monguzzi e Vito Santese per il gruppo Insieme per la Brianza e di Egidio Riva del gruppo Brianzaretecomune, eletto assessore nella neo giunta del Comune di Monza.

“Oggi si ricostituisce il Consiglio provinciale dopo le recenti amministrative con conferme e nuovi ingressi: ai nuovi tre Consiglieri auguriamo buon lavoro. Il Consiglio attuale ha una forte rappresentatività del territorio, per la prima volta senza alcun membro del capoluogo monzese”, commenta il Presidente Luca Santambrogio.

Monza Brianza nuovi consigileri provinciali: Alfieri, Usai, Monti

Brianza: il consiglio provinciale dopo le elezioni, il ricordo di Borsellino e Falcone e la proposta di Santambrogio

Il presidente, dopo aver celebrato il ricordo dei giudici Borsellino e Falcone, ha lanciato al consiglio la proposta di dedicare la sala conferenze, utilizzata per i concorsi pubblici e per ospitare le riunioni dell’assemblea dei Sindaci, alla loro memoria come simbolo di incorruttibilità e trasparenza dell’azione amministrativa.

Brianza: la composizione del consiglio provinciale dopo le elezioni

Il Consiglio Provinciale dopo il voto del 18 dicembre 2021 e le surroghe risulta così composto:

4 Consiglieri per la Lista n. 1 – Insieme per la Brianza: Rebosio Claudio Borgonovo Riccardo Mario; Alfieri Piero Angela; Usai Gabriel.

4 Consiglieri per la Lista n. 2 – Lega Brianza Autonomia Libertà: Cambiaghi Martina; Casati Antonella; Romanò Marina Ghezzi Fabio;

8 Consiglieri per la Lista n. 3 – BrianzaReteComune: Di Paolo Vincenzo Alessandro; Rossi Alberto; Sironi Simone; Garofalo Giorgio; Cicardi Pietro Giovanni Maria; Monguzzi Concettina; Facciuto Francesco; Giorgio Monti.