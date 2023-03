Bovisio Masciago: gioca al Superenalotto e vince 252mila euro

Vincita record al Superenalotto al Bar Franca di via Marconi di Bovisio. La storica rivendita di Gianfranca Betti fa registrare un 5 da 252mila euro e Bovisio Masciago sale ancora una volta alle cronache degli appassionati del gioco. L’ultima volta che la ricevitoria di via Marconi era stata baciata dalla fortuna era capitato un paio di anni fa, quando al Gratta e Vinci erano stati vinti 300mila euro. Grande la soddisfazione di Franca e della sua famiglia che gestiscono il bar da 45 anni. E di casi del genere, più o meno eclatanti ne hanno visti parecchi nei decenni.

Superenalotto a Bovisio: “Speriamo non piova sul bagnato”

«Non sappiamo ancora quando è stata giocata la cinquina vincente, se martedì o mercoledì – spiega con soddisfazione Gianfranca, per tutti da sempre Franca – E non possiamo immaginare chi possa avere vinto, tra i tanti habitué del Superenalotto qui da noi. La speranza certamente è che la dea bendata abbia premiato chi ha veramente bisogno e che non piova sul bagnato, insomma. Ma di questi tempi, difficile trovare chi non possa avere bisogno anche tra i conoscenti, anche a Bovisio Masciago». Una cifra questa che forse non cambia la vita di tanta gente, ma che sarà una boccata d’ossigeno importante per l’anonimo fortunato.