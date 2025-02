I ragazzi delle scuole dell’obbligo e i monopattini. La scuola Manzoni di via Cantù a Bovisio Masciago ha realizzato in settimana una particolarissima iniziativa di educazione stradale in collaborazione con una autoscuola della città per educare e sensibilizzare i ragazzi della scuola secondaria di primo grado sul tema del rispetto del codice della strada.

Bovisio Masciago: alle scuole medie c’è la lezione anche di monopattino, la prima volta con il nuovo codice della strada

«Non è la prima volta che facciamo questa lezione – precisa la dirigente scolastica Fabiana Novello – ma è la prima volta da quando è entrato in vigore il nuovo codice della strada, che ha apportato le modifiche che sono finalizzate a una regolamentazione più stringente sul tema. Con i ragazzi che fanno largo uso di questo mezzo di trasporto ma spesso non conoscono bene i doveri e i comportamenti da tenere sulla strada».

Quest’anno sono state 7 le classi terze delle medie coinvolte in questa lezione, che ha richiesto la chiusura precauzionale della via Tolmino al traffico, di comune accordo con la Polizia locale e con l’ufficio traffico del Comune. Una volta chiusa la strada, gli istruttori dell’autoscuola hanno potuto spiegare agli studenti come comportarsi quando sono a bordo del loro monopattino.

Bovisio Masciago: c’è anche un furgone attrezzato del Comune per intercettare i ragazzi

E intanto con questo mese di febbraio è iniziato un altro progetto di strada, questa volta patrocinato dal Comune: un pomeriggio alla settimana gli educatori di strada stanno girando per la città a bordo di un furgone attrezzato con il compito di raggiungere i luoghi di aggregazione spontanea dei ragazzi per stabilire un primo contatto e identificarsi come riferimenti per loro.