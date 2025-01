Brugherio, superlavoro per la Polizia locale: emessi in poche ore dieci multe e quattro ordini di allontanamento

È stata una serata tutt’altro che tranquilla, quella di venerdì 17 gennaio, per la Polizia locale di Brugherio: in poche ore gli agenti hanno emesso dieci multe e quattro ordini di allontanamento. Il primo a rimediare due sanzioni per violazioni al codice della strada è stato un automobilista straniero residente a Monza, fermato attorno alle 20.30 alla guida di una vettura omologata per cinque persone su cui viaggiavano sei passeggeri, tra cui il figlio di tre anni non seduto in un seggiolino regolamentare.

Polizia locale: il dettaglio degli interventi condotti a termine

Mezzora dopo i vigili hanno appioppato altre due contravvenzioni a un quattordicenne, individuato in via Galvani su un monopattino senza casco né giubbino catarifrangente, che è stato accompagnato a casa. Tornati in strada, alle 21.30, hanno sorpreso un altro quattordicenne a tirare calci ad alcuni cartelli segnaletici: i suoi genitori oltre alla multa dovranno pagare i danni provocati. Alle 22 a pochi metri di distanza, al parco Miglio, gli agenti hanno multato tre ragazzi perché, in barba al regolamento di Polizia urbana, bevevano fuori orario dalle lattine: uno di loro si è ritrovato con una doppia ammenda per aver gettato con un gesto di stizza la lattina in una aiuola. L’ultima sanzione è scattata alle 23 in piazza Cesare Battisti nei confronti di un ragazzo che lanciava in strada alcuni rifiuti.

Polizia locale: refertato in via Galvani un incidente stradale

Poche ore prima, alle 17.45, la Polizia locale era intervenuta in via Andreani, dove un veicolo Wolksvagen Caddy condotto da un cinquantanovenne, per motivi ancora da accertare, è finito contro la Fiat Cinquecento ferma di un settantaquattrenne, trasportato in codice giallo all’ospedale di Vimercate.

Polizia locale: recuperati carciofi abbandonati al mercato

Sabato 18 gennaio, durante un servizio al mercato, gli agenti hanno recuperato tre casse di carciofi abbandonati da venditori abusivi, che sono fuggiti non appena li hanno visti arrivare: gli ortaggi saranno distrutti perché privi dei documenti che ne attestano la provenienza.