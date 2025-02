Monza, alcol al volante (e sul monopattino): 5 positivi e qualcuno cerca di fare dietrofront

Su un monopattino, per strada, con alcol nel sangue oltre tre volte il consentito. Così come tre automobilisti. Tutti pizzicati lungo il vialone Cesare Battisti e viale Brianza, a Monza, sabato sera, da pattuglie organizzate da 25 agenti della Polizia stradale di Monza. Tra i poliziotti un medico e un infermiere su un ufficio mobile. Ha partecipato all’attività anche la Polizia Locale del capoluogo brianzolo.

Complessivamente sono stati controllati 79 veicoli con 87 persone, tutte sottoposte a un test di primo livello per rilevare lo stato di ebbrezza alla guida, con verifica attraverso etilometro in caso di positività. Qualcuno, alla vista dei lampeggianti, dicono dalla Questura, avrebbe provato a evitare i controlli “cambiando direzione o provando a invertire la marcia”, invano: “il dispositivo di controllo predisposto ha consentito di bloccare in sicurezza i veicoli da sottoporre a verifica”.

Monza, alcol e droga al volante: controlli della Stradale in viale Battisti e viale Brianza

Sempre il personale sanitario della Polizia di Stato ha effettuato anche screening per accertare l’eventuale assunzione di droga attraverso prelievo salivare: tutte le verifiche hanno dato esito negativo.

Riguardo invece alla assunzione di alcol, cinque persone sono risultate positive, quattro uomini italiani tra i 18 e i 32 anni e una donna over 50. I primi quattro sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, essendo stato rilevato un tasso alcolemico superiore a 1,51 grammi per litro. Uno viaggiava pericolosamente su un monopattino di sua proprietà, sequestrato, e al quale potrebbe essere applicata la confisca.

Monza, sequestrati un’automobile e un monopattino

Ai tre in auto è stata ritirata la patente con la previsione di una sospensione da 6 mesi ad 1 anno in caso di rilevanza penale e da 3 a 6 mesi in caso di rilevanza amministrativa del livello di alcool accertato. A un guidatore è stata sequestrata l’automobile, in quanto di sua proprietà per la conseguente confisca a seguito della condanna definitiva. Agli altri guidatori, non proprietari del mezzo, in fase di giudizio, potrà essere applicata il doppio della sanzione, che va da 1.500 a 6.000 euro. La donna, trovata con un tasso alcolemico pari a 0,7 grammi per litro, è stata sanzionata amministrativamente.

Durante i controlli sono state anche elevate 5 contravvenzioni per revisioni e assicurazioni scadute.