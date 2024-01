Bovisio, guida senza avere la patente e salta il posto di blocco: denunciato, multa per la proprietaria dell’auto

È stato denunciato a piede libero, il 29enne limbiatese che in settimana ha inscenato un rapido inseguimento con la Polizia locale di Bovisio Masciago, conclusasi in territorio di Varedo. Durante un posto di controllo in via Monza, la pattuglia della Locale aveva intimato l’alt al conducente che in tutta risposta si era dato alla fuga finendo nel territorio di Varedo. La scorribanda è durata poco in quanto gli agenti si sono subito posti al suo inseguimento riuscendo a fermarlo poco dopo.

Bovisio, guida senza avere la patente e salta il posto di blocco: stessa violazione qualche mese fa

Il motivo della fuga è emerso durante i primi accertamenti: l’uomo infatti era pluripregiudicato per diversi reati e stava guidando senza aver mai conseguito la patente. In più aveva già commesso la stessa violazione qualche mese fa a Milano, e dopo il fotosegnalamento è stato denunciato a piede libero per il reato di guida recidiva senza patente e l’auto è stata sottoposta a sequestro.

Bovisio, guida senza avere la patente e salta il posto di blocco: secondo caso dall’inizio dell’anno

La proprietaria dell’auto, che era presente in vettura di fianco al fuggitivo, è stata sanzionata per aver affidato la guida del veicolo ad una persona priva di patente. Si tratta già del secondo caso di guida senza patente accertato dalla Locale di Bovisio Masciago in questi primissimi giorni del 2024 durante i consueti controlli quotidiani sul territorio comunale. A riprova di un controllo capillare del territorio da parte degli uomini agli ordini del comandante Paolo Borgotti che in questo inizio anno stanno proseguendo i presidi stradali e di controllo dei veicoli.