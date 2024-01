Limbiate, con l’auto contromano a tutta velocità: denunciato, aveva la patente ritirata

Scompiglio in pieno centro a Limbiate: auto a folle velocità percorre un tratto di strada in contromano e scatta l’inseguimento della Polizia Locale. Non si sono per fortuna registrati né feriti né danni a cose o persone, ma evidentemente per pura coincidenza e soprattutto grazie al tempestivo intervento di una pattuglia. È successo martedì 9 gennaio, intorno alle 17.

Limbiate: auto contromano a tutta velocità: un cinquantenne in stato di alterazione

Secondo quanto riferito dal comandante della Locale, Pasquale Tardi, un cinquantenne con precedenti ha percorso alcune vie del centro di Limbiate ad una velocità di molto superiore al consentito. Lo stridere delle gomme sull’asfalto e la guida decisamente “allegra” hanno immediatamente attirato l’attenzione di una pattuglia che si è gettata all’inseguimento del conducente. Situazione che è stata notata da diversi altri utenti della strada che hanno quindi assistito all’inseguimento che si è protratto lungo le vie Cervi, Piave e Gramsci, quest’ultima percorsa dal cinquantenne in contromano. La corsa folle dell’uomo è stata bloccata dagli agenti della Polizia Locale in via Dante.

Limbiate: auto contromano a tutta velocità: denuncia e multa

Fermato in evidente stato di alterazione, il conducente è quindi stato condotto al comando per gli accertamenti del caso. Il cinquantenne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto a sottoporsi al test dell’etilometro. L’uomo è risultato alla guida con patente ritirata, è stato denunciato a piede libero, sanzionato per guida contromano e con un veicolo già sottoposto a sequestro. L’auto è quindi stata confiscata.