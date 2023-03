Bivacchi, disturbo, risse e litigi in centro a Monza: identificati venti ragazzi, diversi provvedimenti

Bivaccavano sotto i portici del centro, disturbando residenti e passanti. Intralcio ma anche litigi e risse tra loro, potenzialmente pericolosi anche per chi si sia trovato a passare da lì. Così a seguito di numerose segnalazioni la polizia di Monza è intervenuta in piazza Trento e Trieste per identificare circa una ventina di ragazzi, anche minorenni e alcuni già con precedenti.

Proprio nei confronti di questi ragazzi il questore ha disposto tre ordini di allontamento, due fogli di via e un avviso orale.

L’avviso è stato risevato a un diciannovenne residente di Lissone, già indagato per un furto aggravato e per aver esploso a gennaio vicino al Centro Commerciale il Globo di Busnago colpi di pistola con un’arma a salve priva del tappo rosso.

Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in città per un ventitreenne residente a Giussano, già individuato e indagato nel 2021 dalla locale Squadra Mobile come componente di un gruppo di ragazzi responsabili di taglieggiamenti e rapine a coetanei nel centro di Monza e recentemente sorpreso a rubare in supermercati. E per un ventunenne, residente a Vimercate, già indagato tra il 2019 ed il 2022, per spaccio di sostanze stupefacenti, furto, possesso di un coltello a serramanico e per interruzione di pubblico servizio per aver bloccato per oltre 20 minuti la Metropolitana M1 fermata Pasteur di Milano, attraversando ripetutamente e pericolosamente i binari.

Alla fine di febbraio era stato nuovamente rintracciato a bivaccare nell’androne di un istituto bancario sotto i portici del centro con altri ragazzi. Tra questi tre diciassettenni di origine egiziana e marocchina residenti a Monza, con precedenti di polizia per aver danneggiato auto nel centro cittadino, rubato nei supermercati e assunto sostanze stupefacenti per uso personale. Quindi tutti e quattro sono stati destinatari di un ordine di allontanamento (Oda) che se non dovesse potrebbe trasformarsi in sanzione da 200 a 600 euro seguita dal divieto di Accesso alle aree Urbane.