Biassono: un mese di lavori per la voragine sulla Sp 6, i percorsi alternativi

Si protrarranno per circa un mese – salvo imprevisti – i lavori lungo via Cesana e Villa a Biassono, sulla Sp 6 dove nei giorni scorsi si era aperta una profondo voragine. I tecnici devono sostituire il tratto di tubazione ammalorato per circa una quindicina di metri che ha causato il cedimento del condotto fognario, dovuto principalmente alle abbondanti piogge.

Biassono: un mese di lavori per la voragine sulla Sp 6, i lavori in corso con tecnologia no dig

I tecnici di BrianzAcque avevano già posto la loro attenzione sulla conduttura sopra la quale si è verificata l’apertura del manto stradale. Dallo scorso mese di ottobre è in corso il risanamento in via preventiva di quasi 8 chilometri di collettore fognario Sovico-Monza con tecnologia No Dig, ovvero senza scavi. A Biassono il cedimento si è verificato a poco meno di un centinaio di metri di distanza dal punto in cui si registra l’avanzamento dei lavori di questo grande intervento, che prevede due anni di lavori e un investimento di 16 milioni di euro.

Cinque i comuni coinvolti dalle attività di cantiere: Sovico, Macherio, Biassono, Vedano al Lambro e Monza all’interno del Parco.

Biassono: un mese di lavori per la voragine sulla Sp 6, le deviazioni del traffico

Per cercare di ridurre il più possibile i disagi alla circolazione il comune di Biassono sta operando in collaborazione con BrianzAcque. I mezzi pesanti vengono dirottati su via Misericordia, zona industriale, e via Alberto da Giussano mentre, per il traffico leggero, è consentito il transito bypassando l’area chiusa utilizzando via Costa Alta e via dei Tintori, arterie totalmente inibite ai mezzi pesanti.

Ad automobilisti, autisti e addetti alle consegne viene richiesto di seguire le indicazioni che vengono predisposte sul territorio.

Biassono: un mese di lavori per la voragine sulla Sp 6, l’assessore Cesana

«Ringraziamo BrianzAcque per gli investimenti di risanamento dell’intero asse principale nel sottosuolo della SP6 – sottolinea il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici del comune di Biassono Donato Cesana – L’imprevisto del cedimento strutturale del condotto dimostra l’importanza degli interventi in atto nel nostro comune che mirano a prevenire ed evitare altri collassi del genere. Sfortunatamente, le forti e continue piogge delle ultime settimane hanno contribuito ad accelerarne il deterioramento, fino al parziale collasso, del breve tratto che sarà sostituito e che successivamente sarà oggetto di risanamento con tecnologia no-dig».