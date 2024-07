Riaperta nei giorni scorsi dopo i lavori via Parco a Biassono. Si chiudono, così, gli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l’ammodernamento dell’acquedotto pubblico. Un’operazione dal costo di oltre un milione di euro che in una prima tranche di cantieri ha interessato le vie Pessina e via San Martino ed una parte di via Parco.

Biassono: riaperta via Parco dopo i lavori all’acquedotto, le strade interessate

Poi ha toccato le vie Regina Margherita, Leopardi ed il restante tratto di via Parco, tutte nella frazione di san Giorgio. Era stata chiusa a maggio, con un ritardo rispetto ai tempi previsti a causa dell’emergenza che aveva intessato la provinciale con l’apertura di una voragine.

In totale, il ricambio ha riguardato quasi 2,3 chilometri di rete acquedottistica. Ma non solo.

Biassono: riaperta via Parco dopo i lavori all’acquedotto, continua la fase di digitalizzazione dei contatori

Il progetto di BrianzAcque per la riduzione delle perdite idriche continua con l’avvio della fase di digitalizzazione dei contatori. Sono quasi 3 mila le apparecchiature per cui è stata prevista la sostituzione con contatori smart più performanti di ultima generazione. Un’attività che permetterà di acquisire in tempo reale i consumi di ogni singola utenza con tutta una serie di vantaggi in termini di continuità, trasparenza ed economicità nel servizio idrico fornito ai biassonesi.