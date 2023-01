Besana in Brianza: poesie e emozione, la sala della biblioteca intitolata a Bruno Zanacca

A due anni dall’annuncio, sabato 28 gennaio, una sala della biblioteca di Besana è stata dedicata ufficialmente alla memoria di Bruno Zanacca. Un uomo che con il suo meritevole impegno ha lasciato un segno nella storia culturale, sociale e politica della città, e non solo.

Besana in Brianza: la sala della biblioteca intitolata a Bruno Zanacca, chi era

Venuto a mancare il 27 dicembre del 2019, Zanacca, classe 1941, è stato tra i fondatori dell’Associazione culturale “Il Mosaico” di Besana e del Circolo Letterario Pickwick”, nonché della rivista-bollettino “Pickwick” e del Concorso Letterario Circolo Pickwick, per diciotto anni dedicato alla narrativa e per altri sei alla poesia. Ha, inoltre, ricoperto il ruolo di presidente della sezione locale dell’Aido, è stato un volontario Avis e ha ricoperto per un quinquennio la carica di consigliere comunale, oltre ad essere stato membro del Consiglio pastorale parrocchiale di Vergo-Zoccorino.

Besana in Brianza cerimonia Zanacca

Besana in Brianza: la sala della biblioteca intitolata a Bruno Zanacca, le sue poesie nella sua sala

La sua attività letteraria è stata la protagonista indiscussa della cerimonia ufficiale di intitolazione in suo omaggio di una sala della biblioteca civica Peppino Pressi. Nel corso dell’appuntamento, che ha riunito i famigliari e quanti hanno avuto modo di conoscerlo, il presidente del circolo Letterario Pickwick Marco Corbetta, la direttrice della rivista Pickwick Gabriella Callegari e la professoressa Elda Colombo hanno recitato 9 delle poesie, alcune delle quali in dialetto, contenute nelle tre raccolte pubblicate da Zanacca. Tutte e tre le sue opere sono disponibili presso la sala della letteratura, il luogo preferito del poeta besanase, che da sabato si chiama ufficialmente “sala Bruno Zanacca”, e non più “sala del camino”. Nel corso della cerimonia, aperta dal sindaco Emanuele Pozzoli, è intervenuta anche la figlia Paola.

“Bruno ci faceva sempre sorridere di cuore. La lettura, oltre alla poesia, erano la sue passioni più grandi. Passione, quella per i libri, che è riuscito a trasmettere anche a me e a mio fratello. Per questo, siamo felici che il suo nome rimarrà per sempre legato al luogo che più amava della biblioteca“, ha dichiarato commossa, ringraziando l’amministrazione comunale per essersi attivata prontamente per trasformare “questo sogno in realtà“.

Besana in Brianza: la sala della biblioteca intitolata a Bruno Zanacca, l’iter

La procedura per l’intitolazione era stata avviata a dicembre 2021, due anni dopo la sua scomparsa. Ma essendo trascorsi meno di 10 anni dal suo decesso, si è resa necessaria l’approvazione di un permesso speciale da parte della Prefettura di Monza e della Brianza. Via libera arrivato lo scorso novembre.

Besana in Brianza: la sala della biblioteca intitolata a Bruno Zanacca, le parole del sindaco

“Oggi è un giorno importante, perché oltre ad omaggiare ufficialmente Zanacca per quanto ha fatto per Besana e per la sua cultura, vogliamo che sia un nuovo inizio per la cultura letteraria di Besana. Dobbiamo far sì che il seme che ha seminato Zanacca trovi terreno fertile per continuare a sbocciare e a vivere nella nostra città, dando spazio agli scrittori e ai poeti della città, facendo rifiorire la cultura letteraria besanese“, ha annunciato il primo cittadino Emanuele Pozzoli.