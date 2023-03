Besana in Brianza: incidente a Calò, anziano con l’auto contro una pianta

I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare le portiere per aiutare i soccorritori a estrarre un uomo di 81 anni dall’abitacolo della sua auto andata a sbattere frontalmente contro un albero. È successo nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 marzo nella frazione Calò di Besana in Brianza, in via Pozzi.

Besana in Brianza: incidente a Calò, carabinieri e sanitari per ricostruire la dinamica

Sulla dinamica dovranno fare chiarezza i carabinieri della compagnia di Seregno e i sanitari che hanno preso in carico l’anziano in codice giallo per trasportarlo in ospedale. Non è escluso che all’origine possa esserci stato un malore.

Incidente Besana in Brianza: i soccorsi, Loris Donadel col casco rosso

Besana in Brianza: incidente a Calò, allarme dei residenti

L’auto ha centrato in pieno una pianta andandosi a incastrare e sfiorando delle auto in sosta. L’allarme è stato dato dai residenti che hanno sentito il botto. Intervenuti, oltre all’ambulanza di Casatenovo e all’automedica, anche i vigili del fuoco da Carate Brianza e da Seregno, questi ultimi guidati dal caposquadra Loris Donadel all’ultimo turno di servizio dopo oltre 25 anni di servizio come volontario.