Denunciato il centauro protagonista di un grave incidente a Renate con la moto con la targa falsa

Il motociclista 24enne gravemente ferito in seguito all’incidente di Renate è stato anche denunciato. Durante gli accertamenti, i militari dell’Arma si Besana hanno appurato anche che la motocicletta aveva la targa alterata ed era priva di copertura assicurativa, motivo per il quale il 24enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per falsificazione, alterazione e manomissione di targhe nonché sanzionato amministrativamente per circolazione con veicolo privo di assicurazione e senza revisione.

Denunciato il centauro e la dinamica del sinistro

Intanto il centauro residente in provincia di Lecco è ancora ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza e dalle verifiche fatte dai carabinieri risulterebbe già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati di spaccio di droga. L’impatto è avvenuto sabato sera 18 marzo mentre il motociclista nel percorrere via dei Cariggi a Renate in sella alla sua Ducati Monster, probabilmente a causa dell’alta velocità ha oltrepassato la linea continua di mezzeria invadendo la corsia opposta al proprio senso di marcia e impattando frontalmente con una Audi A1 condotta e di proprietà di un 51enne, residente a Mariano Comense, che stava procedendo regolarmente sulla propria corsia di marcia.